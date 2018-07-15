В Одессе "минировали" торговый центр
Во время проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было
В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр "Новый привоз", который находится на ул. Пантелеймоновской, заминирован. Об сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
На место происшествия приехали кинологи, работники взрывотехнической службы и ГСЧС.
По состоянию на 13:45 во время проверки никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было.
Напомним, 13 июля в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.
Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась.