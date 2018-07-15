В Одессе "минировали" торговый центр

Новости Происшествия 15.07.2018 - 16:55
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)
Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Во время проверки никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было

В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что торговый центр "Новый привоз", который находится на ул. Пантелеймоновской, заминирован. Об сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия приехали кинологи, работники взрывотехнической службы и ГСЧС. 

По состоянию на 13:45 во время проверки никаких взрывчатых устройств и веществ обнаружено не было.

Напомним, 13 июля в полицию поступила информация о том, что Шевченковский районный суд города Киева заминировали. С целью проведения проверки помещения на наличие взрывоопасных предметов и веществ в помещении суда провели эвакуацию работников и посетителей суда.

Информация о заминировании Шевченковского райсуда Киева не подтвердилась.

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Теги:  Одесса,  минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС