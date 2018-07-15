В Одесі "мінували" торговий центр

Новини Надзвичайні події 15.07.2018 - 16:55
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)
Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Під час перевірки жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було

В Одесі в поліцію надійшло повідомлення про те, що торговий центр "Новий привоз", який знаходиться на вул. Пантелеймонівській, заміновано. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Одеській області.

На місце події приїхали кінологи, працівники вибухотехнічної служби і ДСНС.

Станом на 13:45 під час перевірки жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було.

Нагадаємо, 13 липня в поліцію надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів і речовин у приміщенні суду провели евакуацію працівників та відвідувачів суду.

Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася.

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Теги:  Одеса,  минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС