В Одесі "мінували" торговий центр

Під час перевірки жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було

В Одесі в поліцію надійшло повідомлення про те, що торговий центр "Новий привоз", який знаходиться на вул. Пантелеймонівській, заміновано. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Одеській області.

На місце події приїхали кінологи, працівники вибухотехнічної служби і ДСНС.

Станом на 13:45 під час перевірки жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було.

Нагадаємо, 13 липня в поліцію надійшла інформація про те, що Шевченківський районний суд міста Києва замінували. З метою проведення перевірки приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів і речовин у приміщенні суду провели евакуацію працівників та відвідувачів суду.

Інформація про замінування Шевченківського райсуду Києва не підтвердилася.