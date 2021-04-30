ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Новина українською → Одесса, Пятница 30 апреля 2021 16:16
В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн гривен Фото: СБУ ликвидировало конвертцентр в Одессе (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали в Одессе незаконную деятельность межрегионального "центра минимизации платежей в бюджет". Он предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов на сотни миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе следствия было установлено, что организаторы конвертцентра использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированными на подставных лиц. Центр предоставлял услуги десяткам крупнейших агропромышленных предприятий Украины.

По заказу клиентов владельцы конвертационного центра проводили фиктивные бестоварные сделки, что позволяло минимизировать налоговые платежи в государственный бюджет. По предварительным данным, ущерб только по неуплате НДС превысил 100 млн гривен. Точная сумма нанесенного государству убытка устанавливается.

Правоохранители провели 11 обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия в Киевской области. Была изъята компьютерная техника, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи организаторов преступного бизнеса.

Следственные действия продолжаются. Планируется объявление о подозрении организаторам конвертцентра и руководителям предприятий.

Фото: СБУ ликвидировало конвертцентр в Одессе (ssu.gov.ua)

Напомним, в середине апреля сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Сумской области конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен. Его основными клиентами были строительные предприятия из нескольких областей Украины.

Ранее в Харькове блокировали деятельность конвертационного центра. Его оборот достиг 5 миллиардов гривен.

РБК-Украина писало, что ранее в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра. Его объем за три года составил около 300 миллионов гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины конвертационные центры
NEWS
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии