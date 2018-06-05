Дитина не була щеплена від кору

В Одесі від кору померла 10-місячна дитина. Про це з посиланням на волонтера Катерину Ножевникову повідомляє місцеве видання "Думская".

"10-місячний хлопчик помер від важкої пневмонії після перенесеного кору в одеській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, дитина не була щеплена від кору, оскільки перша вакцинація робиться в 12 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області в частині Національної гвардії, яка дислокується у населеному пункті Жеребкове Ананьївського району, зафіксовано спалах кору. На даний момент частину військовослужбовців вже виписали з лікарні, ще 16 чоловік готуються до виписки.