Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одесі від кору померла 10-місячна дитина

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 13:22
Ілюстративне фото (freepik.com)
Ілюстративне фото (freepik.com)

Дитина не була щеплена від кору

В Одесі від кору померла 10-місячна дитина. Про це з посиланням на волонтера Катерину Ножевникову повідомляє місцеве видання "Думская".

"10-місячний хлопчик помер від важкої пневмонії після перенесеного кору в одеській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, дитина не була щеплена від кору, оскільки перша вакцинація робиться в 12 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області в частині Національної гвардії, яка дислокується у населеному пункті Жеребкове Ананьївського району, зафіксовано спалах кору. На даний момент частину військовослужбовців вже виписали з лікарні, ще 16 чоловік готуються до виписки.

В Одеській області зіткнулись маршрутка та вантажівка, одна людина загинула і ще 9 травмовані В Одеській області стріляли в депутата Чорноморської міськради
Теги публікації: Одеса, Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top