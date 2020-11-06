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В Одессе морвокзал хотят использовать в качестве госпиталя для больных COVID-19

Одесса, Пятница 06 ноября 2020 14:48
В Одессе морвокзал хотят использовать в качестве госпиталя для больных COVID-19
Фото: морвокзал (wikimedia by Zinnsoldat)
Автор: Игорь Литвиненко

В Одессе определили два резервных объекта для госпитализации больных коронавирусом. Пациентов с COVID-19 могут размещать в здание морского вокзала и в санатории имени Чкалова.

Об этом на брифинге заявил глава Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин.

По его словам, спорткомплекс "Олимпиец" не планируют использовать для развертывания госпиталя.

"Мы определили в качестве объектов для разворачивания госпиталей здание морского вокзала и санаторий имени Чкалова", - сказал Овечкин.

При этом в департаменте здравоохранения ОГА уточнили, что сейчас в Одессе еще есть свободный коечный фонд, а также продолжается разворачивание дополнительных мест для лечения COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране уже ввели 44 тысячи из 52 тысяч кроватей для пациентов с коронавирусом. В Одесской области на сегодня заняты почти 74% коек.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 9 721 новый случай коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской, Житомирской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Также сообщалось, что сегодня в Украине обновили карантинные зоны. В "красную" зону попали 13 областных центров, остальная страна стала "оранжевой".

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