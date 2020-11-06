В Украине ввели уже около 80% больничных кроватей для COVID-19

Фото: медики (РБК-Украина)

В Украине ввели уже 44 061 больничную кровать для пациентов с коронавирусом. Всего в стране могут ввести 52 тысячи таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом введено уже более 80% кроватей для лечения COVID-19. При этом, по состоянию на 6 ноября, заняты 63,2% коек.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской (93,8%), Житомирской (81,3%), Ровенской (79,1%), Одесской (73,8%), Донецкой (71,6%) и Черновицкой (70,9%) областях.

Более половины больничных кроватей свободы в Херсонской (24,5% заняты), Кировоградской (41,7%) и Черкасской (45,1%) областях.

Также во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем по стране он составляет 288,3 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой области (585,5), самая лучшая - в Кировоградской области (111,3). В Киеве этот показатель составляет 311,6.

Ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, почему в Украине могут выделить максимум 52 тысячи больничных кроватей для COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 9721 новый случай коронавируса. При этом в стране впервые выздоровели более 10 тысяч пациентов с COVID-19.