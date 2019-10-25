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В Одессе избили активистов, выступавших против строительства высоток

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 18:21
В Одессе избили активистов, выступавших против строительства высоток
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Активисты выступали против строительства многоэтажек

В Одессе во время акции протеста против строительства высоток в Аркадии произошло нападение на активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что активисты выступали против строительства трех высоток по адресу Гагаринское плато,5, так как ранее на этом участке должны были построить школу и детский сад. Во время акции с территории стойки на активистов напали около 25 человек, которые облили участников демонстрантов холодной водой, а также распылили газ.

В результате драки полиция задержала двоих человек. По предварительным данным, они являются охранниками на стройке.

Акция

А на Гагаринском плато до сих пор продолжается борьба. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv

Опубліковано Думская ТВ Пʼятниця, 25 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове 25 октября произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один госпитализирован. После этого, один из участников перестрелки подорвал себя гранатов вблизи Южного вокзала.

Также сообщалось, что в Запорожье произошло нападение на ромскую активистку. Мужчина с ножом напал на Анжелику Белову, нанеся ей ножевое ранение. Позже злоумышленника удалось задержать полиции. Мужчина недавно освободился из тюрьмы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

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