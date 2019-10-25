В Одесі побили активістів, які виступали проти будівництва висоток

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Активісти виступали проти будівництва багатоповерхівок

В Одесі під час акції протесту проти будівництва висоток в Аркадії стався напад на активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що активісти виступали проти будівництва трьох висоток за адресою Гагарінське плато,5, так як раніше на цій ділянці повинні були побудувати школу та дитячий садок. Під час акції з території стійки на активістів напали близько 25 осіб, які облили учасників демонстрантів холодною водою, а також розпорошили газ.

В результаті бійки поліція затримала двох осіб. За попередніми даними, вони є охоронцями на будівництві.

Акція А на Гагарінському плато досі триває боротьба. Підписуйтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Опубліковано Думська ТБ П'ятниця, 25 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові 25 жовтня сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік загинув, ще один госпіталізований. Після цього, один з учасників перестрілки підірвав себе гранатів поблизу Південного вокзалу.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі стався напад на ромскую активістку. Чоловік з ножем напав на Анжеліку Бєлову, завдавши їй ножове поранення. Пізніше зловмисника вдалося затримати поліції. Чоловік нещодавно звільнився з в'язниці, де перебував за тяжкі злочини проти життя і здоров'я людей.