В Одессе ищут взрывчатку около главной елки города

В среду, 12 января, неизвестные сообщили о минировании елки в центре Одессы. Полиция ищет взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области .

Сообщение об угрозе взрыва на улице Дерибасовской, 1 поступило на линию правоохранителей сегодня днем. Они оперативно выехали на место, чтобы проверить информацию.

"На место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.