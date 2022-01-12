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В Одесі шукають вибухівку біля головної ялинки міста

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Одеса, Середа 12 січня 2022 17:18
В Одесі шукають вибухівку біля головної ялинки міста Фото: невідомі повідомили про замінування головної ялинки Одеси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 12 січня, невідомі повідомили про мінування ялинки в центрі Одеси. Поліція шукає вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Повідомлення про загрозу вибуху на вулиці Дерибасівській, 1 надійшло на лінію правоохоронців сьогодні вдень. Вони оперативно виїхали на місце, щоб перевірити інформацію.

"На місце направлено слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня до поліції надійшла інформація про замінування аеропорту "Бориспіль". Там шукають вибухівку.

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