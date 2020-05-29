В США впервые за 124 года отменили Бостонский марафон

Фото: Бостонский марафон (twitter.com/bostonmarathon)

Вместо Бостонского марафона-2020 будет проведена "виртуальная альтернатива"

Организаторы Бостонского марафона впервые за 124 года его существования приняли решение отменить мероприятие. Изначально забег был запланирован на 20 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 14 сентября, а сейчас стало известно, что в 2020 году марафон не состоится.

Об этом сообщает Бостонская спортивная ассоциация (BAA).

Всем участникам, которые были зарегистрированы для участия в марафоне 20 апреля 2020 года, будет предложено полное возмещение их вступительного взноса, связанного с забегом.

"Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков", - заявил генеральный директор BAA Том Грилк.

Отмечается, что вместо Бостонского марафона-2020 будет проведена "виртуальная альтернатива". Участники виртуального мероприятия должны будут пробежать 42 километра за 6 часов и предоставить организаторам марафона подтверждение времени проходжения дистанции.

Всем участникам виртуального марафона пообещали памятные призы.

Напомним, 15 аперля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, 264 человека получили ранения.

Теракт устроили уроженцы Чечни братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе полицейской операции 26-летний Тамерлан Царнаев погиб при задержании под колесами автомобиля, которым управлял его брат Джохар. 21-летний Джохар тогда получил ранения, но медики спасли его жизнь, после чего он предстал перед судом.

В мае 2015 года суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

Через два месяца суд в США подтвердил смертный приговор Джохару Царнаеву.

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Автор: Надежда Собенко