В Одессе возле суда произошла потасовка, пострадали полицейские

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время рассмотрения резонансного дела произошла потасовка

Возле здания Апелляционного суда города Одессы во время рассмотрения резонансного дела произошла потасовка, в результате происшествия пострадали полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщает "Думская", речь идет об обжаловании меры пресечения в отношении руководителя организации "Народный щит правосудия" Анатолия Мельниченко, задержанного по подозрению в вымогательстве. После потасовки заседание по делу руководителя "Народного щита правосудия" перенесли.

В частности, к зданию суда явились две противоборствующие группы. Лидером одной из них был бизнесмен Роман Купер. В результате пострадали полицейские, в сторону которых один из участников конфликта распылил газ. Правонарушитель доставлен в отдел полиции для принятия решения.

В полиции сообщили, что предварительная правовая квалификация - ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") и 296 ч. 4 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Одессы 11 октября правоохранители задержали руководителя организации "Народный щит правосудия" Анатолия Мельниченко. По словам лидера "Ради громадської безпеки" Марка Гордиенко, Мельниченко инкриминируют вымогательство.