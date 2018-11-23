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В Одесі в ході конфлікту біля суду затримали 49 осіб

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 17:12
В Одесі в ході конфлікту біля суду затримали 49 осіб
Фото: бійка біля суду (facebook.com/gunp.odessa/)

У Приморському районному суді Одеси під час судового засідання сталася бійка

В Одесі біля суду сталася бійка, поліцейські затримали 49 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Сьогодні в Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку, повідомили в поліції.

Зараз 49 осіб доставлені до Портофранківського відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їх діям буде дана правова кваліфікація.

Також повідомляється, що анкетні дані усіх доставлених в поліцію встановлено: більшість з них - мешканці інших регіонів України.

В Одесі в ході конфлікту біля суду затримали 49 осіб

Фото (facebook.com/gunp.odessa/)

Нагадаємо, раніше біля будівлі Апеляційного суду міста Одеси під час розгляду резонансної справи сталася бійка, в результаті події постраждали поліцейські.

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