В Одесі в ході конфлікту біля суду затримали 49 осіб

Фото: бійка біля суду (facebook.com/gunp.odessa/)

У Приморському районному суді Одеси під час судового засідання сталася бійка

В Одесі біля суду сталася бійка, поліцейські затримали 49 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Сьогодні в Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку, повідомили в поліції.

Зараз 49 осіб доставлені до Портофранківського відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їх діям буде дана правова кваліфікація.

Також повідомляється, що анкетні дані усіх доставлених в поліцію встановлено: більшість з них - мешканці інших регіонів України.

Фото (facebook.com/gunp.odessa/)

Нагадаємо, раніше біля будівлі Апеляційного суду міста Одеси під час розгляду резонансної справи сталася бійка, в результаті події постраждали поліцейські.