В Одессе горит 12-этажка, люди эвакуированы

В субботу, 20 апреля, в Одессе произошел пожар в 12-этажном жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думская.

Как сообщают очевидцы, пожар начался на нижних этажах здания и очень быстро распространилось вверх. На данный момент огонь дошел до 12-го этажа.

Отмечается, что в результате пожара никто не погиб. Людей с здание эвакуировано. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

"По неподтвержденной пока информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился по обшивке", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в центре Бангкока (Таиланд) произошел пожар в торговом центре. В результате пожара погибли 3 человека, еще по меньшей мере 8 человек получили ранения. Пожар начался в складском помещении, которое было заполнено бумагой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

Также, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Пожар произошел в одной из квартир на 8-ом этаже дома в Шевченковском районе столицы. Во время ликвидации пожара в квартире погиб человек.