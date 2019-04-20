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В Одесі горить 12-поверхівка, людей евакуйовано

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 12:45
В Одесі горить 12-поверхівка, людей евакуйовано
Фото: пожежа в багатоповерхівці в Одесі (Думская)

Наразі інформації про жертв пожежі немає

У суботу, 20 квітня, в Одесі сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думская.

Як повідомляють очевидці, пожежа розпочалася на нижніх поверхах будівлі і дуже швидко поширилась вгору. Наразі вогонь дійшов до 12-го поверху.

Зазначається, що в результаті пожежі ніхто не загинув. Людей з будівлю евакуйовано. На місці події працюють підрозділи ДСНС.

"За непідтвердженою поки інформацією, на фасаді будинку загорівся кондиціонер, і від нього вогонь швидко поширився по обшивці", - йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, раніше в центрі Бангкоку (Таїланд) сталася пожежа в торговому центрі. В результаті пожежі загинули 3 людини, ще щонайменше 8 осіб отримали поранення. Пожежа почалася в складському приміщенні, яке було заповнене папером.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області сталася пожежа на цукровому заводі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при демонтажі обладнання.

Також, 6 квітня у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Пожежа сталась в одній із квартир на 8му поверсі будинку в Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі в квартирі загинула людина.

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