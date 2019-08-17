В Одессе горела гостиница "Токио Стар", есть погибшие

В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная,1, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что огонь возник в 01:34 на втором этаже гостиницы на площади 1000 м. кв. На тушение пожара выехали 13 спецмашин и более 60 спасателей. Локализовать огонь удалось в 3:35, а ликвидировать - в 4:32.

"Предварительно погибло 8 человек и пострадало 10 человек...Сегодня, 17 августа, в ГСЧС состоится брифинг руководства Службы о ситуации в одесском отеле. Детали позже", - отметили в пресс-службе.

О причинах возникновения огня и детали относительно личностей погибших пока не сообщается.

Фото: пожар в Одессе (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Мариуполе вечером 13 августа в результате пожара пострадали двое детей двух и трех лет. Они были доставлены в детскую городскую больницу.