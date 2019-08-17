В Одесі горів готель "Токіо Стар", є загиблі

В Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа у готелі "Токіо Стар", що по вул. Водопровідна,1, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що вогонь виник о 01:34 на другому поверсі готелю на площі 1000 м. кв. На гасіння пожежі виїхали 13 спецмашин та понад 60 рятувальників. Локалізувати вогонь вдалося о 3:35, а ліквідувати - о 4:32.

"Попередньо загинуло 8 осіб та постраждало 10 осіб...Сьогодні, 17 серпня, в ДСНС відбудеться брифінг керівництва Служби щодо ситуації в одеському готелі. Деталі згодом", - зазначили у прес-службі.

Про причини виникнення вогню та деталей щодо осіб загиблих наразі не повідомляється.

Фото: пожежа в Одесі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, у Маріуполі ввечері 13 серпня в результаті пожежі постраждали двоє дітей двох і трьох років. Вони були доставлені в дитячу міську лікарню.