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В Ровенской обл. на ходу загорелся грузовой поезд

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 20:26
В Ровенской обл. на ходу загорелся грузовой поезд
Фото: место происшествия (facebook.com/MNSRIVNE)

Задержки в движении других поездов не было

В Ровенской области сегодня, 30 декабря, загоревся тепловоз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Как сообщается, пожарным сообщили о задымлении в отсеке двигателя тепловоза на железнодорожном перегоне между станциями село Шпанов и село Решуцк Ровенского района.

"Тепловоз тащил пустые грузовые вагоны. На место вызова было направлено три пожарно-спасательных отделения спасателей и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на охлаждение двигателя огнеборцы подавали два ствола.

"Задержки в движении других поездов не было. Причина задымления выясняется", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киевской области вблизи железнодорожной станции Коржи во время следования загорелся поезд.

Также Styler писал о пожаре в поезде, который следовал по маршруту Королево-Батево.

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Новости Украины поездпожарРовенская область
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