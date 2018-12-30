В Ровенской обл. на ходу загорелся грузовой поезд

Фото: место происшествия (facebook.com/MNSRIVNE)

Задержки в движении других поездов не было

В Ровенской области сегодня, 30 декабря, загоревся тепловоз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Как сообщается, пожарным сообщили о задымлении в отсеке двигателя тепловоза на железнодорожном перегоне между станциями село Шпанов и село Решуцк Ровенского района.

"Тепловоз тащил пустые грузовые вагоны. На место вызова было направлено три пожарно-спасательных отделения спасателей и дежурную смену оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на охлаждение двигателя огнеборцы подавали два ствола.

"Задержки в движении других поездов не было. Причина задымления выясняется", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киевской области вблизи железнодорожной станции Коржи во время следования загорелся поезд.

Также Styler писал о пожаре в поезде, который следовал по маршруту Королево-Батево.