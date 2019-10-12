В Одесі горів цех з виготовлення декоративного освітлення

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Площа пожежі становила 350 кв. м

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу в цеху з виготовлення декоративного освітлення, постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в 21:52 11 жовтня до служби порятунку 101 надійшла інформація про загорання в промисловій будівлі на 19 км Старокиївського шосе. Рятувальники встановили, що горить дах цеху по виготовленню продукції декоративного освітлення.

Пожежу на площі 350 кв. м було локалізовано о 22:40 і ліквідовано о 23:07. Розповсюдження вогню на сусідню виробнича будівля не допущено, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, в Тернополі загорівся склад з розчинники для фарб. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила близько 300 квадратних метрів.

У Дніпрі ввечері 4 жовтня сталася пожежа на місцевому підприємстві. Пожежа спалахнула близько 22:55 в двохповерховій складській будівлі по проспекту Праці. Вогонь знищив продукцію, виробниче та офісне приміщення на площі 2 тис. кв. метрів.