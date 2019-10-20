В Одессе ГБР задержало на взятке в 5 тыс. долларов двух полицейских

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Николаеве задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в городе Одессе за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

По предварительной информации, полицейские потребовали от гражданина 5 тысяч долларов за то, что не привлекут его к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства.

"Неправомерная выгода передавалась правоохранителям через посредника - бывшего сотрудника полиции", - отмечают в ГБР.

Полицейских задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Напомним, 4 октября сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке инспектора патрульной полиции Фастовского отделения полиции Главного управления Нацполиции Киевской области.