В Одесі знову фіксують забруднення моря через затонулий танкер

Забруднення фіксувалася протягом трьох днів
В Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.
Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
За його словами, кілька днів тому з затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо. Вміст нафтопродуктів у воді 21 червня в районі пляжу "Дельфін" було вище норми в 16,4 рази - 0,82 мг/дм3. Забруднення води моніторили протягом наступних двох днів:
Мальований додав, що Держекоінспекція продовжить спостерігати за показниками на місці затонулого танкера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з цього танкера знову почало розливатися паливо, а пляма вже досягла міських пляжів.
Танкер затонув у листопаді 2019 року, коли шторм зірвав його з якоря в акваторії порту "Південний"; глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций обіцяв, що танкер приберуть до 25 червня.
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Автор: РБК-Україна