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В Одесі знову фіксують забруднення моря через затонулий танкер

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 14:47
В Одесі знову фіксують забруднення моря через затонулий танкер
Фото: затонулий танкер (facebook.com/AndriyMalovany)

Забруднення фіксувалася протягом трьох днів

В Одесі на місці затонулого танкера "Делфі" знову зафіксували забруднення моря нафтопродуктами. До цього повідомлялося про нову нафтову пляму, яка досягла пляжів.

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, кілька днів тому з затонулого танкера "Делфі" вилилося паливо. Вміст нафтопродуктів у воді 21 червня в районі пляжу "Дельфін" було вище норми в 16,4 рази - 0,82 мг/дм3. Забруднення води моніторили протягом наступних двох днів:

  • 22 червня вміст нафтопродуктів зафіксовано на рівні норми (0,05 мг/дм3);
  • 23 червня о 11:00 показники перевищували норму - кількість нафтопродуктів в дм3 води становила 0,11 мг, що у 2,2 рази більше норми;
  • 23 червня о 18:45 вміст нафтопродуктів знову повернулося до норми 0,05 мг/дм3.

Мальований додав, що Держекоінспекція продовжить спостерігати за показниками на місці затонулого танкера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з цього танкера знову почало розливатися паливо, а пляма вже досягла міських пляжів.

Танкер затонув у листопаді 2019 року, коли шторм зірвав його з якоря в акваторії порту "Південний"; глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций обіцяв, що танкер приберуть до 25 червня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Одесазагрязнениеморе
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