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Из затонувшего в Одессе танкера снова вытекает топливо, пятно достигло пляжа

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 17:22
Из затонувшего в Одессе танкера снова вытекает топливо, пятно достигло пляжа
Фото: танкер "Делфи" и пятно нефтепродуктов (dumskaya.net)

Разлив уже локализовали два дня назад, однако пятно продолжает расти

Из затонувшего в Одессе танкера "Делфи" снова вытекают нефтепродукты. Пятно уже достигло соседнего пляжа "Отрада" и растекается в сторону "Ланжерона".

Об этом пишет местное издание dumskaya.net.

Сообщается, что пятно от разлива нефтепродуктов продолжает увеличиваться. В то же время в одесской мэрии отмечают, что превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено.

Напомним, два дня назад из затонувшего танкера снова начали вытекать нефтепродукты, однако разлив оперативно локализовали сорбентами.

Отметим, 22 ноября 2019 года из-за сильного шторма танкер "Делфи", который находился в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от эвакуации.

Как заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, танкер планируют убрать до 25 июня, работы самостоятельно начнет Администрация морских портов Украины, если владелец судна не успеет забрать его.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Одессапляжтанкер
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