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В Одесі в двоповерховому будинку обвалилося перекриття, є жертва

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Одеса, Вівторок 06 липня 2021 15:19
В Одесі в двоповерховому будинку обвалилося перекриття, є жертва Фото: в одеському будинку обвалилося перекриття (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі сьогодні вдень обвалилося перекриття у двоповерховому будинку на вулиці Степова. В результаті інциденту загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

У квартирі на другому поверсі будинку стався обвал перекриття на площі 20 квадратних метрів. Під завалами рятувальники знайшли тіло власниці квартири 1938 року народження.

Наразі проводяться роботи по розбиранню завалу. На місці події працюють 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

На зображенні може бути: у приміщенні

Фото: в будинку в Одесі обвалилося перекриття (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, напередодні в Одесі на паркову обвалився двоповерховий нежитловий будинок.

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