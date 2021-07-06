В Одессе на парковку рухнул двухэтажный дом
Фото: в Одессе обрушилось здание (facebook.com/DSNSODE)
В Одессе на улице Старопортофранковской на парковку рухнул двухэтажный нежилой дом. Частично повреждены два легковых автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
Произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии.
Площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.
Владельцы двух поврежденных автомобилей устанавливаются.
"Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов", - сообщили в ГСЧС.
Фото: в Одессе обрушилось здание (facebook.com/DSNSODE)