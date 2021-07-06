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В Одессе на парковку рухнул двухэтажный дом

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Одесса, Вторник 06 июля 2021 14:50
В Одессе на парковку рухнул двухэтажный дом Фото: в Одессе обрушилось здание (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе на улице Старопортофранковской на парковку рухнул двухэтажный нежилой дом. Частично повреждены два легковых автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии.

Площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

Владельцы двух поврежденных автомобилей устанавливаются.

"Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Одессе обрушилось здание (facebook.com/DSNSODE)
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