В Одессе на двух станциях железной дороги за день откопали 5 тысяч снарядов

Снаряды времен Второй мировой войны были найдены у станции "Сербка" и на платформе на станции "Выгода"

На двух станциях Одесской железной дороги 17 июля были найдены 5 тыс. неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает info.uz.ua.

Сообщается, что наибольшее количество опасных предметов было найдено у станции "Сербка". По данным пиротехников, аварийно-спасательного отряда Государственной Украины в Одесской области, там были обнаружены почти 5 тыс. артснарядов. Они находились в 30 метрах от колеи №4 на территории землевладения Одесской железной дороги. Опасную находку удалось извлечь и нейтрализовать без остановки движения поездов.

В тот же день во время укладки тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе на станции "Выгода" также были обнаружены артиллерийские снаряды, которые пролежали в 4 метрах от железнодорожной колеи №21 со времен Второй мировой. И в этом случае изъятие и нейтрализация прошли без остановки движения.

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с начала года изъяли почти 30 тыс. боеприпасов.