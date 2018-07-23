В Одесі на двох станціях залізниці за день відкопали 5 тисяч снарядів

Снаряди часів Другої світової війни були знайдені біля станції "Сербка" і на платформі станції "Вигода"

На двох станціях Одеської залізниці 17 липня були знайдені 5 тис. артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Про це повідомляє info.uz.ua.

Повідомляється, що найбільша кількість небезпечних предметів була знайдена біля станції "Сербка". За даними піротехніків, аварійно-рятувального загону Державної України в Одеській області, там були виявлені майже 5 тис. артснарядів. Вони перебували в 30 метрах від колії №4 на території землеволодіння Одеської залізниці. Небезпечну знахідку вдалося витягти і нейтралізувати без зупинки руху поїздів.

В той же день під час укладання тротуарної плитки на низькій пасажирській платформі на станції "Вигода" також були виявлені артилерійські снаряди, які пролежали в 4 метрах від залізничної колії №21 з часів Другої світової. І в цьому випадку вилучення і нейтралізація пройшли без зупинки руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій з початку року вилучили майже 30 тис. боєприпасів.