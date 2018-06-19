Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли почти 30 тыс. боеприпасов

В частности, пиротехники ГСЧС изъяли 331 авиационную бомбу

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли почти 30 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 29 тыс. 851 взрывоопасный предмет, в том числе 331 авиационную бомбу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чаще всего, устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов, а также во время земляных или строительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы.