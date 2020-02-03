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В Одесі через дії адміністрації СІЗО помер ув'язнений

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 15:41
В Одесі через дії адміністрації СІЗО помер ув'язнений
Фото: Одеське СІЗО (dumskaya.net)

ДБР підозрює співробітників СІЗО у причетності до смерті

Держбюро розслідувань (ДБР) підозрює, що в Одесі через дії адміністрації СІЗО помер ув'язнений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, за сприяння працівників СІЗО двох ув'язнених незаконно допустили в камеру, в якій утримувався інший ув'язнений, і завдали йому тілесних ушкоджень. Після цього працівники СІЗО перемістили потерпілого в карцер, де він і помер.

Слідчі відкрили справу за статтею 2 ч. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке призвело до смерті).

За даними слідства, до інциденту причетний начальник одного з відділів СІЗО, якого в березні викрили на хабарі у 2 тис. доларів від ув'язненого.

Нагадаємо, раніше в Офісі омбудсмена заявили про можливості заворушень в Київському СІЗО. Зокрема, там вважають, що постійні порушення провокують серед ув'язнених конфлікти, які можуть перерости в масові заворушення.

До цього Офіс генпрокурора почав розслідувати тортури в харківській колонії.

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