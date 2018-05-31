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В Одессе будут судить бывших руководителей МВД

НовостиОбщество    31.05.2018 - 13:31
Фото: ГПУ (РБК-Украина)
Фото: ГПУ (РБК-Украина)

Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением

В Одессе будут судить бывших руководителей Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

"Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех бывших руководителей структурных подразделений главного управления МВД Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, бывшие руководители городского управления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности МВД в Одесской области обвиняются в злоупотреблении служебным положением с целью получения для себя неправомерной выгоды. Умышленное бездействия вопреки интересам службы привело к тяжким последствиям, а именно: гибели 48 человек, получении 197 лицами телесных повреждений различной степени тяжести, причинении материального ущерба в сумме почти 214 тыс гривен

Кроме того, бывшим руководителям горуправления и полка патрульной службы инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть заведомое оставление без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению, что привело к смерти 42 человек.

Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ сообщила о подозрении экс-заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины.

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Теги публикации: Одесса, ГПУ, Министерство внутренних дел Украины, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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