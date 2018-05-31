У Одесі судитимуть колишніх керівників МВС

Вони обвинувачуються у зловживанні службовим становищем

У Одесі судитимуть колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

"Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх керівників структурних підрозділів головного управління МВС України в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, колишні керівники міського управління, полку патрульної служби та відділу громадської безпеки МВС в Одеській області обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання для себе неправомірної вигоди. Бездіяльність всупереч інтересам служби призвела до тяжких наслідків, а саме: загибелі 48 осіб, отриманні 197 особами тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, спричиненні матеріальних збитків в сумі майже 214 тис гривень.

Крім того, колишнім керівникам міськуправління та полку патрульної служби інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження, що призвело до смерті 42 осіб.

Обвинуваченим судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ГПУ повідомила про підозру екс-заступнику голови Державної міграційної служби України.