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В Закарпатской области прошли дожди с градом, оползень перекрыл трассу госзначения

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 09:34
Фото: град в Ужгороде (фото из соцсетей)
Фото: град в Ужгороде (фото из соцсетей)

На трассу Мукачево - Рогатин сошел оползень

В результате сильных дождей с градом в Закарпатской области затопило Ужгород, кроме того, оползень заблокировал трассу государственного значения. Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

Сообщается, что накануне ливень с градом накрыл фактически весь Ужгород, в то же время в других населенных пунктах области осадки наблюдались местами. Также сообщается, что в Ужгороде в результате непогоды затопило переезд на одном из перекрестков, однако серьезный ущерб не зафиксирован.

 

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Фото: оползень в Закарпатской области

Кроме того, в селе Деловое на трассу государственного значения Мукачево - Рогатин сошел оползень. В результате схода массы влажной земли с остатками старых и поваленных деревьев по обе стороны от смещения образовалась очередь из автомобилей.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о чрезвычайной пожарной опасности в Украине.  

 

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Теги публикации: Ужгород, Град, Закарпатская область, Мукачево  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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