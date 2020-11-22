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В Одессе на автостоянке загорелись автобусы и эвакуатор, есть пострадавший

Автор: Анастасия Рокитна

В приморском районе Одессы ночью на автостоянке загорелись два автобуса и эвакуатор. В результате происшествия пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел на территории автостоянки, по адресу: Приморский район, переулок Газовый, 2. О возгорании одного из автобусов в Службу спасения сообщили в 03:08. По прибытию спасатели установили, что загорелись два автобуса Van Hool и эвакуатор Volkswagen.

Пожар был локализован в 03:26, а уже в 03:50 на площади 22 кв. м его полностью ликвидировали.

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"В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности мужчина 1965 г.н., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Кроме того, огонь повредил салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 кв. м, салон второго автобуса на площади 5 кв. м и салон грузового автомобиля на площади 2 кв. м.

Сейчас устанавливается причина пожара и ущерб.

Напомним, в Киеве вечером 21 ноября загорелся маршрутный автобус. Пожар потушен, жертв и пострадавших нет.

РБК-Украина писало, что вблизи поселка городского типа Степногорск (Запорожская область) столкнулись два автомобиля, в результате чего одна из них загорелась. В дорожно-транспортном происшествии погибли двое людей и пятеро пострадали.

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