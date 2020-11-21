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В Киеве полностью выгорела маршрутка, жертв нет

Киев, Суббота 21 ноября 2020 17:50
В Киеве полностью выгорела маршрутка, жертв нет
Фото: киевские пожарные (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 21 ноября загорелся маршрутный автобус. Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

Отметим, изначально появилась информация о взрыве в маршрутке в районе станции метро "Академгородок". Однако в комментарии РБК-Украина в ГСЧС не смогли подтвердить эту информацию.

"На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17:35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - отметила Водолага.

Тем временем в социальных сетях публикуют видео инцидента.

Пожар маршрутки в Киеве на метро Академгородок, загорелась буквально за секунды

Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, November 21, 2020

По предварительной информации, кроме водителя в маршрутке никого не было.

Напомним, ранее в Киеве произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В результате инцидента пострадали люди.

До этого на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, в результате аварии были погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону возле остановки и снес МАФ.

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