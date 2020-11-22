В Одесі на автостоянці загорілися автобуси та евакуатор, є постраждалий

У приморському районі Одеси вночі на автостоянці загорілися два автобуси та евакуатор. У результаті події постраждала одна людина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався на території автостоянки, за адресою: Приморський район, провулок Газовий, 2. Про загоряння одного з автобусів у Службу порятунку повідомили о 03:08. По прибуттю рятувальники встановили, що загорілися два автобуси Van Hool та евакуатор Volkswagen.

Пожежа була локалізована о 03:26, а вже о 03:50 на площі 22 кв. м її повністю ліквідували.

"Внаслідок пожежі отримав незначні опіки верхньої кінцівки чоловік 1965 р.н., який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вогонь пошкодив салон та моторний відсік одного автобусу на площі 15 кв. м, салон другого автобусу на площі 5 кв. м та салон вантажного автомобіля на площі 2 кв. м.

Наразі встановлюється причина пожежі та збиток.

Нагадаємо, у Києві увечері 21 листопада загорівся маршрутний автобус. Пожежу погасили, жертв і постраждалих немає.

Також РБК-Україна писало, що поблизу селища міського типу Степногірськ (Запорізька область) зіткнулись дві автівки, в результаті чого одна з них загорілась. В дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє людей і п'ятеро постраждали.