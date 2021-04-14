В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали

Отмечается, что внутри машины было пятеро человек.

"Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести", - говорится в сообщении.

По информации издания, автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья.

Отмечается, что от машины осталась груда металлолома. На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.