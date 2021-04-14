В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали

Один человек погиб, еще четыре пострадали в результате ДТП в Одессе. Авария произошла на Люстдорфской дороге в ночь на среду.
Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что внутри машины было пятеро человек.
"Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести", - говорится в сообщении.
По информации издания, автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья.
Отмечается, что от машины осталась груда металлолома. На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.
Напомним, 29 марта в Святошинском районе Киева произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.
Ранее во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.