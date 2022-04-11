В Одессе из-за аварии в домах не будет газа: перечень адресов

В Одессе из-за аварии на распределительном газопроводе на улице Средняя, 19, от газа отключат потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Сообщается, что отключение произойдет 13 апреля по следующим адресам:

Ранее мы сообщали, что Одессу могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, что в Одессе технику бизнесменов, которые поехали в Россию, передадут ВСУ.

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