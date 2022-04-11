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В Одессе из-за аварии в домах не будет газа: перечень адресов

В Одессе отключат газ (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе из-за аварии на распределительном газопроводе на улице Средняя, 19, от газа отключат потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Сообщается, что отключение произойдет 13 апреля по следующим адресам:

  • Комитетская, 14-А;
  • Средняя, 22;
  • Разумовская, 21;
  • Мясоедовская, 24
  • Разумовская, 31, 31А;
  • Средняя, 10;
  • Средняя, 10-А;
  • Разумовская, 18, кв. 1;
  • Разумовская, 10/12;
  • Раскидайловской, 13;
  • Серова, 48.

Ранее мы сообщали, что Одессу могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, что в Одессе технику бизнесменов, которые поехали в Россию, передадут ВСУ.

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Одесса