В Одессе 2 мая усиленно будут дежурить 2,5 тысячи правоохранителей

В Одессе 2 мая усилят дежурство правоохранителей. К обеспечению безопасности будут привлечены 2,5 тысячи сотрудников МВД.

В министерстве отмечают, что "готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий".

В то же время, жителей города призывают соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

"Особое внимание должно быть сосредоточено на координации взаимодействия между всеми подразделениями и организации совместной работы оперативного штаба и групп коммуникаций", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.