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В Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців

Автор: РБК-Україна

В Одесі 2 травня посилять чергування правоохоронців. До забезпечення безпеки будуть залучені 2,5 тисячі співробітників МВС.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У міністерстві наголошують, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".

Водночас, жителів міста закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон.

"Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій", - зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

РБК-Україна писало, що з 30 квітня в Одеській області будуть запровадженні посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Російською Федерацією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації сходу та півдня України через створення так званих "народних республік".

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