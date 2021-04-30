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В Одессе 2 мая усиленно будут дежурить 2,5 тысячи правоохранителей

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 19:34
В Одессе 2 мая усиленно будут дежурить 2,5 тысячи правоохранителей Фото: в Одессе усиленно будет дежурить полиция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе 2 мая усилят дежурство правоохранителей. К обеспечению безопасности будут привлечены 2,5 тысячи сотрудников МВД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве отмечают, что "готовы к любым вызовам, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий".

В то же время, жителей города призывают соблюдать требования действующего законодательства и карантинных ограничений и запретов.

"Особое внимание должно быть сосредоточено на координации взаимодействия между всеми подразделениями и организации совместной работы оперативного штаба и групп коммуникаций", - отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

РБК-Украина писало, что с 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности.

Напомним, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

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