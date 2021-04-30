В Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців

В Одесі 2 травня посилять чергування правоохоронців. До забезпечення безпеки будуть залучені 2,5 тисячі співробітників МВС.

У міністерстві наголошують, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".

Водночас, жителів міста закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон.

"Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій", - зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.