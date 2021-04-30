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В Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 19:34
В Одесі 2 травня посилено чергуватимуть 2,5 тисячі правоохоронців Фото: в Одесі посилено чергуватиме поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Одесі 2 травня посилять чергування правоохоронців. До забезпечення безпеки будуть залучені 2,5 тисячі співробітників МВС.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У міністерстві наголошують, що "готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів".

Водночас, жителів міста закликають дотримуватися вимог чинного законодавства та карантинних обмежень і заборон.

"Особлива увага має бути зосереджена на координації взаємодії між усіма підрозділами та організації спільної роботи оперативного штабу і груп комунікацій", - зазначив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

РБК-Україна писало, що з 30 квітня в Одеській області будуть запровадженні посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Російською Федерацією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації сходу та півдня України через створення так званих "народних республік".

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