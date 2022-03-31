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В Одессе 1 апреля пройдет военная "Юморина"

Фото: Одесский "Привоз" во время войны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Традиционный одесский фестиваль юмора и сатиры в этом году получил название "Юморина-Джавелина" и будет иметь особую программу в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Одесса".

"Юморина" этого года начнется с акции "Чемодан-вокзал-Россия". Мероприятие стартует в 10:30 у центрального входа в Одесский железнодорожный вокзал и продлится час.

Далее запланирован благотворительный онлайн-марафон в поддержку Вооруженных сил Украины и арт-выставка военной сатиры. Они продлятся с 12:00 до 16:00. В празднике примут участие украинские исполнители Олег Скрипка и Коля Серга.

Одесский горсовет будет транслировать "Юморину-Джавелину" на официальном сайте. Также трансляция будет доступна в Telegram-канале Одесса. Официально.

К слову, Еврокомиссия запустила справочный контакт-центр с украинским языком обслуживания.

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