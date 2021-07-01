Одесса закроет свой аэропорт более чем на сутки: названа причина

В середине июля более чем на сутки закроется аэропорт в Одессе. Данная мера связана с подготовкой новой взлетно-посадочной полосы.
Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта "Одессы" в Facebook.
Сообщается, что аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.
"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации было выдано NOTAM A2243 / 21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля 2021 до 12:00 16 июля 2021 по местному времени", - говорится в сообщении.
Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Киев" имени Сикорского в 2023 году закроется на несколько месяцев, поскольку на его территории будут строить новую посадочную полосу.