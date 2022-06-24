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Одесса поднимает стоимость проезда в маршрутках: новые цены

Фото: в Одессе стоимость проезда в маршрутках вырастет до 15 гривен (traffic.od.ua)
Автор: Илона Свиридова

Со 2 июля 2022 года в Одессе поднимется стоимость проезда в городских маршрутках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местного городского совета.

"В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси. Со 2 июля 2022 года проезд будет стоить 15 гривен", - говорится в сообщении.

При этом стоимость проезда в троллейбусах и трамваях останется прежней.

Отметим, сейчас стоимость проезда в одесских маршрутках составляет 10 гривен, в коммунальном электрическом транспорте - 8 гривен.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июля в Хмельницком стоимость проезда вырастет до 6-7 гривен в троллейбусах и до 12 гривен в автобусах и маршрутках.

До этого в зависимости от протяженности маршрута до 12-13 гривен выросла стоимость проезда в Запорожье.

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Одесса