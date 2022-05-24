UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одесса и область сокращает комендантский час

Фото: Одесса и область сокращает комендантский час (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Комендантский час в Одессе и области будет действовать с 25 мая по-новому. Он будет начинаться в 23:00 и продлится до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского горсовета.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа", - говорится в сообщении.

До изменений комендантский час действовал в регионе с 22:00 до 05:00.

Как будет действовать

Так, с 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часа 00 минут до 05 часов 00 минут.

Что запрещено

Отметим, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Также необходимо соблюдать светомаскировку.

Напомним, что в Донецкой области также сократили продолжительность комендантского часа. С 23 мая он действует с 21:00 до 05:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКомендантский час