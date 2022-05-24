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Одеса та область скорочує комендантську годину

Фото: Одеса та область скорочує комендантську годину (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Комендантська година в Одесі та області діятиме з 25 травня по-новому. Вона починатиметься о 23:00 і триватиме до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Одеської міськради.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області, буде змінено час комендантської години", - йдеться в повідомленні.

До змін комендантська година діяла в регіоні з 22:00 до 05:00.

Як діятиме

Так, з 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин.

Що заборонено

Зазначимо, що під час комендантської години заборонено перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Також необхідно дотримуватися світломаскування.

Нагадаємо, що в Донецькій області також скоротили тривалість комендантської години. З 23 травня вона діє з 21:00 до 05:00.

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ОдесаКомендантська година