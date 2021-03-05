Одесса до конца марта может попасть в "красную" зону

Одесса может попасть в "красную" зону карантина. По мнению Министерства здравоохранения, это может произойти в конце марта - начале апреля.

Он отметил, что за прошлую неделю суточный рост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 31%. Если в начале февраля госпитализировали 20% людей с COVID-19, то на сегодняшний день этот показатель вырос до 40%.

"Это говорит о том, что эпидемический процесс в Одесской области активизировался. Сегодня в Украине действуют четыре "красные" зоны. Одесса находится в "желтой". Но с учетом динамики эпидпроцесса у нас есть большие шансы в конце марта попасть в "красную" зону", - заявил он.