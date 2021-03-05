Одеса до кінця березня може потрапити в "червону" зону

Одеса може потрапити в "червону" зону карантину. На думку Міністерства охорони здоров'я, це може відбутися в кінці березня - початку квітня.

Він зазначив, що за минулий тиждень добовий ріст захворюваності коронавірусом в регіоні склав 31%. Якщо на початку лютого госпіталізували 20% людей з COVID-19, то на сьогодні цей показник зріс до 40%.

"Це говорить про те, що епідемічний процес в Одеській області активізувався. Сьогодні в Україні діють чотири "червоні" зони. Одеса знаходиться в "жовтій". Але з урахуванням динаміки епідпроцесу у нас є великі шанси в кінці березня потрапити в "червону" зону", - заявив він.