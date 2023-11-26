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Одеську область засипало снігом: на двох трасах обмежили рух

Фото: Одеса та область засипає снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Одесі та області 26 листопада погіршилася. Регіон засипає снігом, на дорогах утворилася ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу відновлення розвитку інфраструктури в Одеській області у Facebook та місцеві Telegram-канали.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер до 25-30 м/с. У мережі публікують кадри, на яких помітно, що регіон активно засипає снігом, особливо Ізмаїльський район.

 

Повідомляється, що у деяких населених пунктах зникло світло. На дорогах фіксують велику кількість аварій. 

У міськраді Одеси також попереджають про ожеледицю на Київському та Тираспольському шосе, а також та Шкодовій горі. 

Тим часом у Службі відновлення розвитку інфраструктури заявили, що через погіршення погоди на трасах М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (об'їзд Одеси) перекрили рух для вантажівок. Обмеження ввели о 8:30, вони діятимуть щонайменше протягом 12 годин.

Оновлено

Трасу М-15 Одеса-Рені повністю перекрили для всіх видів транспорту. Також введено обмеження в русі для вантажівок на автодорозі М-05 Київ - Одеса.

Негода в Україні

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчими днями погода в Україні знову погіршиться. Прогнозуються хуртовини та штормовий вітер.

Влада Києва повідомила жителів, що 26 листопада й вночі 27 листопада очікується зимова негода - сніг та шквальний вітер. Тому в'їзд вантажівок у столицю буде обмежений.

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