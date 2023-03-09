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В Одеському районі вимкнуть світло в ніч на 10 березня

Фото: в Одеському районі вимкнуть світло в ніч на 10 березня (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, з 22:00 і до 7 ранку 10 березня в Одеському районі вимкнуть світло через ремонт обладнання.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними ДТЕК, сьогодні вночі електрики ремонтуватимуть обладнання, що постраждало під час ранкової російської атаки.

"У зв’язку з цим з 22:00 до 7:00 буде відсутнє електропостачання для мешканців Одеського району. Для клієнтів в Малиновському районі Одеси можливі невеликі перерви в електропостачанні під час перепідключення високовольтного обладнання", - повідомили в компанії.

Крім того, вони повідомили, що в найближчі кілька днів триватимуть ремонтні роботи на магістральних мережах, що були пошкоджені через обстріли. Через це можливі обмеження електропостачання згідно з графіками стабілізаційних відключень в Одесі та інших районах області.

Нагадаємо, ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла в Києві, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.

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ОдесаЕлектроенергія