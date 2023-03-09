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В Одесском районе выключат свет в ночь на 10 марта

Фото: в Одесском районе выключат свет в ночь на 10 марта (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 марта, с 22:00 и до 7 утра 10 марта в Одесском районе выключат свет из-за ремонта оборудования.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, сегодня ночью электричества будут ремонтировать оборудование, пострадавшее во время утренней российской атаки.

"В связи с этим с 22:00 до 7:00 будет отсутствовать электроснабжение для жителей Одесского района. Для клиентов в Малиновском районе Одессы возможны небольшие перерывы в электроснабжении при переподключении высоковольтного оборудования", - сообщили в компании.

Кроме того, они сообщили, что в ближайшие несколько дней будут продолжаться ремонтные работы на магистральных сетях, поврежденных из-за обстрелов. Поэтому возможны ограничения электроснабжения согласно графикам стабилизационных отключений в Одессе и других районах области.

Напомним, ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

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